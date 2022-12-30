Ankara’da yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık'taki kutlamalara ilişkin kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik, ekonomik öneme sahip hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile vatandaşın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.