Davullu zurnalı EYT bayramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşı bekleyenlere verdiği müjdenin ardından vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. EYT sevinci Kocaelileri sokağa döktü. Vatandaşlar sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bilecik sokakları da şenlik alanına döndü. Açıklanan karara çok sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Vatandaşlar Erdoğan'a "Böyle bir hizmetin hayata geçirilmesi kolay bir şey değil. Bunu da Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir irade ancak ortaya koyabilirdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dediler.Tokat'ta da Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Hıdırılık Köprüsü'nde davul zurnalı kutlama yapıldı. 3 davulcu ile zurnacı vatandaşların şaşkın bakışları altında köprüde hünerlerini sergiledi. 5 çocuk babası Hamit Kuş, EYT'nin açıklanması ile birlikte davul zurna tutarak vaadini yerine getirdiğini söyledi.Kuş, 60 yaşına gelmesine rağmen bugüne kadar emekli olmayı beklediğini belirterek, "Dünya lideri Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Primden dolayı emekli olamamıştım" dedi. Köprü üzerinden geçenlere lokum ikram edilmesi ile kutlama sona erdi.EYT'nin açıklanmasıyla emekli olmaya hak kazananlar mutluluklarını dile getirdi:Askerlik borçlanması için geldim. Emekli olunca memleketime gideceğim. İstanbul beni çok yordu.Doğum borçlanması yaparsam emekli olacağım. Şimdi 39 yaşındayım.Doğum borçlanması kuyruğuna girdim. Büyük bir müjde oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum.6'lı masa daha birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı. Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin.Cumhurbakanımızın açıklamanın ardından evimiz bayram yerine döndü. Eşim ve çocuklarım birbirimize sarılıp sevinç gözyaşı döktük.54 yaşına kadar emekli olmayı bekleyecektim. Şimdi doğum borçlanmasıyla emeklilik hakkı doğdu. Böyle yüksek bütçeli bir hizmeti Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir irade ancak ortaya koyabilirdi.Bize can suyu geldi. Omzumuzdan sanki bir Erciyes Dağı kalktı.Hayal olan EYT, Erdoğan sayesinde gerçek oldu.Mutluluktan havaya uçtuk. 5 çocuğum var. 2023'e mutlu ve huzurlu giriyoruz.23 yıldır beklediğimiz bir rüyaydı. Bu rüyamızı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi.Bu sayede maddi yükümüz hafifleyecek. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.CumhurbaşkanıErdoğan'ın önceki gece verdiği müjdenin ardından EYT'liler dün sabah erken saatlerden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına akın etti. Prim günlerini hesaplatmak isteyenlerin SGK önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklar izdihama neden oldu. Görevlilerden dilekçe örneklerini alan vatandaşların kimi askerlik borçlanması yaparken kimi de çocuk borçlanması yapmak için başvuruda bulundu. İstanbul'da SGK İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri önünde büyük kalabalık oluştu. Ankara ve İzmir'de de SGK binaları dolup taştı.Muğla'dan Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Diyarbakır'a, Çanakkale'den Artvin'e 81 il ve ilçedeki SGK binalarında benzer manzaralar oluştu. Bazı SGK merkezlerine personel takviyesi yapıldı. Kimi merkezlerde ise personel binadan çıkıp dışarıda kuyrukta bekleyenlere yardım ederek izdiham yaşanmasının önüne geçti. Kuyruklardaki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Genç yaşlardan beri özveriyle çalıştık. Artık emekliyiz" dedi.EYTdüzenlemesini 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan "Ben de EYT vurmayanlardanım. SGK girişim 15 Eylül 1999. 6 bin günüm var. 23 yıldır çalışıyorum ama emekli olamıyorum. 7 gün ile kaybettim. Bu da benim şanssızlığım" dedi.SABAH