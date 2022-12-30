İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı önlemleri

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında; şok asayiş uygulamalarıyla güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak, her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlerine karşı güvenlik tedbirleri artırılacak. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; kutlama yapabilecek mekân/alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, yaşanabilecek hırsızlıklara karşı bilgilendirme yapılacak. Başta kayak tesislerinin olduğu iller olmak üzere turizm merkezlerine diğer illerdeki trafik akışının artması ihtimaline karşı bu illerin güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak. Denetimlerde; toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak. Denetimler 30 Aralık'ta başlayıp 1 Ocak'ta sona erecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşımın omurgasını oluşturan Marmaray, Başkentray ve İzban'ın yılbaşında ücretsiz olacağını bildirdi. Yılbaşı gecesi Marmaray'a ilave 4 seferin konulduğunu bildiren Bakanlık, son seferin Gebze'den 02.20'de, Halkalı'dan 02.28'de hareket edeceğini duyurdu. 1 Ocak saat 24.00'te başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 24.00'te sona erecek.