Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı! MPİ Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve ikramiye çıkan numaralar listesi Sabah'ta olacak

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için sayılı günler kaldı. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı dev çekiliş anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 işlemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığına kolaylıkla bakabileceksiniz. MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi de yine bu adreste olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası!
Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta! 31 Aralık'ta 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, bilet sorgulama işlemi nasıl yapılacak?
Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı dev çekilişin tüm ayrıntıları netleşti. 12:30'da başlayacak olan çekiliş akşam saatlerine kadar devam edecek.
İşte ayrıntılar;
Milli Piyango Online ile gerçekleşecek olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan giderek artıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bekleyen milyonlarca kişi geri sayıma başladı. 31 Aralık'ta noter huzurunda yapılacak dev çekilişin saati ve diğer tüm detayları da beli oldu.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz yıl 30 TL ile 120 TL arasında değişiklik gösteriyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan rakamlar şu şekildeydi;
Tam bilet : 120 TL
Yarım bilet : 60 TL
Çeyrek bilet: 30 TL
2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde;
Tam bilet : 200 TL
Yarım bilet : 100 TL
Çeyrek bilet: 50 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye tarihi rekoru kırmıştı. Yeni yılın dev çekilişi için bilet alan ve büyük ikramiye olan 200 milyon TL'ye tutturma hayali kuran vatandaşlar kazandıran rakamları Sabah Milli Piyango sayfasından öğrenebilecek. Çekilişin, 31 Aralık Cumartesi akşamı 21.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi beklenirken, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları, çekiliş tamamlanır tamamlanmaz sitemizde yer alacak.
Milli Piyango Sorgulama 2023 linkine tıklayarak biletinize çıkan ikramiye var ise öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!
Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.
TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı.
İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.