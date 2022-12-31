Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan vefat eden Amasya Savcısı için başsağlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bozdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah."