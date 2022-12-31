AK Parti’den muhalefete 2022 göndermesi: Son 1 yılda neler yaptık?

Türkiye 2022 yılına veda ederken AK Parti, yayınladığı video ile 2022 yılında yapılan hizmet ve eserleri 10 dakikalık video ile özetledi. AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoya "2022 yılında neler yaptık? Başlasın Türkiye Yüzyılı…" notu düşüldü.
2022 yılında neler yaptık?— AK Parti (@Akparti) December 31, 2022
Başlasın Türkiye Yüzyılı… pic.twitter.com/3jxh5UfDOC
AK PARTİ'NİN İCRAATTE 1 YILI
Başkan Erdoğan'ın "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil hemen şimdi" sözleri ile başlayan videoda AK Parti'nin icraatte 1 yılı anlatıldı. Videoda Karadeniz gazından yerli ve milli silahlara, İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışından Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin yeni kapasiteyle hizmete alınmasına kadar birçok hizmet yer aldı.
O sırada muhalefet… https://t.co/kFf92EOzKW pic.twitter.com/kxuerjZmOD— AK Gençlik (@AKGenclikGM) December 31, 2022
MUHALEFETİN 1 YILI
AK Parti Gençlik Kolları ise "O sırada muhalefet" notu ile muhalefetin 1 yılını özetledi. Sabah gazetesinin ortaya çıkardığı İBB'deki Halk Ekmek fiyaskosu ile başlayan videoda Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı uyuşturucu paraları ile cari açığın kapatıldığı iftirası da yer aldı. Videoda ayrıca altılı masada yaşanan adaylık çıkmazına da değinildi.