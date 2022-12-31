Arabuluculuk ve uzlaştırmada toplam rakam 8 milyonu aştı

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza davalarında da uzlaştırma müesseseleri her geçen gün daha da aktif olarak kullanılıyor. Uyuşmazlıklar, mahkemeye gitmeden çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 3 milyon 781 bin 406 dosyada anlaşma sağlandı. En az iki tarafın olduğu uyuşmazlıklar, tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulurken, bugüne kadar uygulamalardan 8 milyonu aşkın vatandaş yararlandı. Bakanlık tarafından 14 Kasım 2013'te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020 yılından itibaren uygulanıyor.

Bu yıl 930 bin 850 dosya arabuluculuğa tabi olurken, bunlardan 649 bin 475'i çözüme kavuştu. Uygulamaların başladığı günden bu yana, müzakeresi tamamlanan 3 milyon 506 bin 443 dosyanın, 2 milyon 430 bin 930'unda anlaşma sağlandı. Arabuluculuk müessesi, bu yılı yüzde 70 başarı oranıyla tamamladı. İhtiyari arabuluculukta ise, müzakeresi tamamlanan 1 milyon 172 bin 305 dosyadan 1 milyon 159 bin 228'inde anlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 99'u buldu. İş uyuşmazlıklarında ise, müzakeresi tamamlanan 1 milyon 607 bin 495 dosyanın içinden 905 bin 949'u anlaşma ile sonuçlanırken başarı oranı yüzde 56 oldu.

Ticari arabuluculukta, uygulamanın başladığı 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 526 bin 521 dosya arabulucuya gönderildi. Bu dosyalardan 267 bin 533'ü anlaşma ile sonuçlanırken, başarı oranı yüzde 51'i buldu. Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bu yana kadar 200 bin 122 dosya arabulucuya gönderildi ve bu dosyalardan 98 bin 220'si çözüme kavuşturuldu. Başarı oranı da yüzde 49 oldu.

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında kullanılan diğer bir alternatif çözüm yöntemi uzlaştırmada ise, 2022'de 281 bin 376 dosyadan 230 bin 399'unda taraflar anlaştı. 2017 yılından bu yana aktif olarak uygulanan uzlaştırmada, bugüne kadar 1 milyon 632 bin 563 dosyadan 1 milyon 350 bin 476'sı çözüme kavuşturuldu. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı ise yüzde 83 oldu.