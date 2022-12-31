Eski Ülkü Ocakları Başkanı’na suikast

Ankara'dasilahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş ağır yaralanırken, Bozkurt omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015'te karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü. Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından İyi Parti lideri Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı paylaşması tartışma yaratmıştı. Sinan Ateş'in cenazesi bugün memleketi Bursa'da toprağa verilecek.