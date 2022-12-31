Evlat hasretiyle yeni bir yıl daha

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için yıllardır Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan anneler, 2023 yılında çocuklarına kavuşmak istiyor. Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu. Akar'ın evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde aile sayısı, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlerin de katılımıyla 349'a ulaştı. Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden ve örgütün tüm tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 39 aile evladını dağdan kurtardı. Eylemin bin 215'inci gününde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Diyarbakır anneleri, 2023'te evlatlarına kavuşmayı arzuluyorlar.SABAH'A konuşan annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce oğlu Ramazan'ın kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Bulunduğumuz bu bina önünde yıllardır çocuklarımızı bekliyoruz. Şimdiye kadar 39 evladımız teslim oldu. Türkiye yüzyılında evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtaracağız. Kazanan anneler olacaktır" dedi. 11 yıldır oğlu Mehmet'ten ayrı yaşadığını belirten Sariye Tokay ise, "Her gün evladım için gözyaşı döküyorum. Bu yıla da oğlumdan ayrı girmenin acısını yaşıyorum. Bize bu acıyı yaşatanlar PKK ve HDP'dir. Onlar bizim gözyaşlarımızda boğulacaktır. Yeni yıla umutla giriyoruz. İnşallah yeni yılda yavruma kavuşurum. Sürekli oğlum rüyama giriyor. Yeni yıla girerken, oğluma sesleniyorum: Gel teslim ol 40'ıncı kişi sen ol. Bizlere bayram olsun" ifadelerini kullandı.