EYT kuyruğunda en mutlu bekleyiş: Hayallerımiz gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesini açıklamasının ardından emeklilik yolu açılan vatandaşların SGK binalarında oluşturduğu yoğunluk dün de sürdü. EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak için geldikleri sosyal güvenlik merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Beyoğlu Fındıklı'da bulunan SGK binası önünde sıraya giren vatandaşlar, yaşadıkları mutluluğu anlattı.Askerlik borçlanması için Almanya Berlin'den gelen Nahit Ceviz, "Türkiye'de 1989 yılında işe girişim vardı. 1996'da Almanya'ya gidip çalışmaya başladım. Yaş sınırlaması olmayınca askerlik borçlanması için geldim, yurtdışı çalışmamı da borçlandım. Cumhurbaşkanımızın bu sürpriz açıklaması ile yıllarca emeklilik bekleyen insanlar mutlu oldu. Hayallerimiz gerçekleşti. Bu kuyrukta beklemek bile mutluluk verici" dedi. Semra Kara ise, "Emekli olabilme hakkına kavuştuğum için mutluyum. Yeni yıldan sonra doğum borçlanması ücretlerinin yükselmesinden önce başvurumu yapıyorum. 2 yıl eksiğim var. Fakat borçlanma için toplu parayı nereden bulacağımı düşünmeye çalışıyorum. Kolaylık sağlanmasını diliyorum. Emekli olduktan sonra aylıktan kesilse daha iyi olur" diye konuştu.Hasan Özay da, "EYT kararı milyonları sevindirdi. 1987'den bu yana çalışıyorum. 3 bin 500 günüm var. Yaşım tutuyor fakat prim eksiğim nedeniyle SGK'ya geldim. Askerlik borçlanması ile süremi bir buçuk yıl geriye çektireceğim. Cumhurbaşkanımıza yaş sınırlaması getirmemesinden dolayı minnettarız" dedi.İstanbul Bağcılar'daki SGK Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlardan Sami Pulat, "Dondurulmuş Bağ- Kurumuz var, onu canlandıracağız. Sigorta girişim 1993 senesi. 7.5 sene beni etkilemişti zaten, olmasaydı 4 sene daha bekleyecektik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Prim günlerini hesaplatmak isteyen Sevda Altun ise, "Doğum borçlanması için başvuracağım. 1985 girişliyim. Belirli bir zamandan sonra çalışamadım. Devlet bankalarından kredi desteği bekliyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkarsa" diye konuştu.EYT kapsamına giren vatandaşların düzenlemeyle ilgili bilgi sahibi olabilmek için aradığı Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e önceki gün yaklaşık 200 bin çağrı geldi . Çağrıların yaklaşık yüzde 70'ini EYT düzenlemesine ilişkin sorular oluşturdu. Alo 170 çalışanları, vatandaşları doğru bilgilendirmeleri amacıyla EYT ile ilgili eğitime alındı.