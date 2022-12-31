Firari Can Dündar gri listede aranıyor

MİT TIR'ları kumpası davasının firari hükümlüsü Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde gri kategoriye dahil edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar'ı gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Yurtdışında yaşayan Dündar hakkında kırmızı bülten de çıkarılmıştı. Gri kategoride arananların yakalanmasına yardımcı olanlara 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.