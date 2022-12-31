İYİ Parti’nin algı yalanı tutmadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yönelik, "Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kadar karlı bir iş mi? 800 dönüm sanayi arsasını nasıl elde ettin?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Çok geçmeden Başkan Alinur Aktaş paylaşıma sert bir dille cevap verdi.

"ALGI YALANI" DEDİ

Bu paylaşımın Bursa'da yapılan hizmetleri gölgelemek adına yapıldığını ve algı ile yalandan oluştuğunu belirten Başkan Aktaş, Bu şahıs İYİ Parti Bursa İl Başkanı. Dezenformasyon ve manipülasyon sizin mesleğiniz olmuş. 800 değil, 8 dönüm orada da kiracıyız. Beni eleştireceğiniz en son şeyin bulunduğum makamdan kişisel menfaat sağlama konusu olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz." diyerek asılsız iddia içeren paylaşımı net bir şekilde reddetti.

İSTİFAYA DAVET ETTİ, SES ÇIKMADI

Açıklamasına "Hodri meydan" diyerek devam eden Başkan Alinur Aktaş, "Bırak 800 dönümü, 8 dönümün ortağı olduğum şirkete ait olduğunu ispat edersen ben, edemezsen sen siyaseti bırak. Hodri meydan! Musa değil İbrahim, kızı değil oğlu, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç.' Bizim durum: 800 değil 8, tapulu değil kira sözleşmeli." diyerek Türkoğlu'na cevap verdi. Türkoğlu'ndan ise ortaya attığı iddialar hakkında başka bir paylaşım gelmedi.