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Giriş Tarihi: 31.12.2022 12:16

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz
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