Haberler Gündem Haberleri Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:02 Son Güncelleme: 2.1.2023 16:09

Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

Tasarımcı Eda Taşpınar’ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti. Taşpınar ise gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından dini değerleri hiçe sayan fotoğrafları kaldırırken, sosyal medyada cami içerisindeki hadsiz fotoğraflarıyla ilgili olarak “rezalet” yorumları yapıldı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Eda Taşpınar’dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

Tasarımcı Eda Taşpınar'ın Instagram hesabından paylaştığı skandal fotoğraflar tepkiyle karşılandı. Taşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI SİLDİ!

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi. Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Taşpınar'a sosyal medyada tepki yağdı:

Eda Taşpınar camide çekilen yarı çıplak fotoğrafı. Bunlar dini değerlerimizle alay ediyorlar. Gereken ceza verilir İnşallah.

Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer.

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Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
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