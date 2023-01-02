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Giriş Tarihi: 2.1.2023 18:39

Levent Göktaş’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikasti dosyasında örgüt lider konumunda olan ve Bulgaristan’dan getirilerek tutuklanan Özel Kuvvetler Komutanlığı eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş mahkemedeki ifadesinde Nuri Gökhan Bozkır ve Tarkan Mumcuoğlu’nu  tanımadığını öne sürerek “üst teğmen albayın yanından bile geçemez” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Levent Göktaş’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesine yönelik örgüt lider olmakla suçlanan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş'ın Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'ŞAHISLARI TANIMIYORUM'
Göktaş olayın olduğu tarihlerde Nuri Gökhan Bozkır ile Tarkan Mumcuoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Göktaş, "o dönem ben albayım. Alay komutanıyım, adam üst teğmen tim komutan yardımcısı, üst teğmen albayın yanından bile geçemez o zamanlarda odasının önünden bile geçemez. Tarkan Mumcuoğlu'nu da tanımam ki ben, benim birliğimde olmayan bir adama ben nasıl talimat veririm" dediği öğrenildi.

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Levent Göktaş’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
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