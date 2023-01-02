Sevinç İnönü’nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme

"AİLE YADİGARININ ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI DENEDİM"

Ertesi gün yalıya gelen polislere ateş ettiğini itiraf eden Burak Mengenecioğlu ise gözaltına alındı. Savunmasında olay günü aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzesi Sevinç İnönü'nün yaşadığını selamlık tarafına geçtiğini söyleyen şüpheli Burak Mengenecioğlu, amacının stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olduğunu, yalının camından 2 el denize doğru ateş ettiğini, pencereyi tam açamadığı için saçmaların balıkçıların olduğu tarafa denk gelmiş olabileceğini ve yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.