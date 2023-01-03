6’lı masada ’Türklük’ krizi: İYİ Parti’den küçük ortak DEVA’ya rest

2023 seçimleri için HDP ile ortaklık kuran 6'lı masa üyeleri tavizde sınır tanımıyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı 'HDP ile diyaloğumuz var' itirafının ardından yeni bir açıklama daha geldi.
Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" dedi. Babacan'ın skandal sözlerine vatandaşlar yoğun tepki gösterirken bugün İYİ Parti'den rest niteliğinde bir açıklama geldi.
İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren 6'lı masanın seçtirmek istediği Cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık konu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI: ÖZERLİK CHP'NİN PROJELERİ ARASINDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi'den de yine geçtiğimiz günlerde 'özerklik' itirafı gelmişti. CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söylemişti.
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var?" sorusuna verdiği yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etmişti. Elçi "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." demişti.
KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN'DAN RAHATSIZ OLMUYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyleyen Elçi, daha önce gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şunları eklemişti: Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "Ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.