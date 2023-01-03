7. Yargı Paketi hazır çat kapı haciz kalkıyor

Adalet Bakanlığı, hazırladığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından TBMM'ye gönderilmesi beklenen pakette çok önemli değişiklikler bulunuyor. Konutlarda hâkim kararı olmadan haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından, icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hâkim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımınındaki tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanıyor.Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınacak. Bağımlı suçluların tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması için özel cezaevleri kurulacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlara mali destek de verilecek.Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınacak. Halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonu'na aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulması sağlanacak. İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek. Çalışanların başka kurum ve kuruluşlarda çalışmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.