CHP’nin PKK destekçisi danışmanı özerklik istedi

CHP ile 6'lı masanın gizli ortağı HDP arasındaki sıcak ilişkiler skandal bir açıklamayla bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini güçlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak görevlendirmiş, CHP rozetini de 27 Ekim 2022'de kendisi takmıştı. Daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw televizyonuna skandal açıklamalarda bulundu. Elçi, "CHP'nin Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor?" sorusuna "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını da kaydeden Elçi, "Kendisine sordurdum, 'Böyle bir şey demedim' dedi. Bunu ben de araştırdım. Böyle bir şey dememiş" ifadesini kullandı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vereceğini de belirten Elçi, "Muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek" diye konuştu.