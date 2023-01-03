DHKP-C’li Gülten Matur’un 22,5 yıl hapsi istendi

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu olduğu iddia edilen Gülten Matur'un yakalanarak gözaltına alındı. 24 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gülten Matur'un 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, hakkında terörde arananlar gri kategoride yer alan Kerim K. Eylül 2021'de yakalandığı, tutuklanarak ceza evine gönderildiği belirtildi. Kerim K.'nın örgüte katılım süreci, örgüt içerisindeki faaliyetlerini anlatarak DHKP-C terör örgütünün yapısı, işleyişi, legal görünümlü illegal amaca hizmet eden organları hakkında kapsamlı beyanda bulunarak toplam örgütsel faaliyet yürüten 245 şahsı teşhis ettiği, teşhis ettiği kişilerin alınan ifadesinde Gülten Matur ismini geçirdikleri bilgisi yer verildi.

YURTDIŞI BAĞLANTISI

İddianamede, şüpheli Gülen Matur'un 1993 yılından bu zamana örgütün belirli kısımlarında görev aldığı ve üstlendiği, DHKP/C terör örgütünün belirli bölgelerinde 2011 yılından itibaren yönetici pozisyonuna geldiği, örgütün tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarına yahut bunların ailelerine yardımda bulunan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) bulunduğu Nurtepe'de sorumlu düzeyinde olduğu ileri sürüldü. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ozan K.'nin ifadelerine göre, şüpheli Gülen Matur'un bir gemide çalıştığını öğrendiği Ozan K'ye firari örgüt mensuplarının yurt dışına kaçırılması ve yurt dışından silahların ülkemize sokulmasını sağlayıp sağlamayacağı hususunda teklifte bulunduğu yer aldı

''TEMİZLİK İŞÇİSİYİM ARTA KALAN ZAMANLARDA KİTAP YAZARIM''

İddianamede şüpheli Gülten Matur'un ifadesine de yer verildi. Şüpheli Matur ifadesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını belirterek, "Ayrıca arta kalan zamanlarımda kitap yazarım. Yazdığım kitaplarda genellikle kendi hayatımdan, yaşadıklarımdan bahsetmişimdir, siyasi bir kitap değildir. Yürüyüş dergisini bilirim, bu dergi haftalık olarak çıkar, şimdi ismi değişti Halk Okulu Dergisi oldu, bu dergiyi okurum. Dergiye yazı yazıp yazmadığımı hatırlamıyorum. Bu derginin merkezi daha önceden Gazi Mahallesindeydi, yakın zamanda gitmişliğim olmadı'' dedi.

TAYAD DERNEĞİNİ ANLATTI

Kendisine sorulan isimleri tanımadığını ileri süren Matur ''Kimseye bu Yürüyüş Dergisi ya da Halk Okulu Dergisinde eğitimler vermedim. TAYAD'lı ailelere ilişkin derneği biliyorum hatta ben de bu derneğe üyeyim. Bildiğim kadarıyla dernek tutuklu olarak bulunan kişilerin ailelerine manevi destekte bulunmaktadır. Kesinlikle Anadolu sorumlusu olarak komite üyeliği yapmış değilim, ilgili illerden ve bu illerin sorumlularından bilgi alıp talimat vermem mümkün değildir'' diyerek Anadolu sorumlusu olduğu iddiasını reddetti.

''BEN ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM''

Dernek hakkında bilgi veren Gülten Matur, ''TAYAD sadece DHKP-C terör örgütünden dolayı tutuklanan şahıslara yardım etme derneği değildir, yukarıda da ifade ettiğim üzere başka suçtan tutuklu bulunan kişilere ve ailelerine de yardım eder. Tabir yerindeyse başvuran herkese, derneğin şartlarına uygunsa yardımda bulunur. Ben de TAYAD üyesi olduğumdan dolayı Nurtepe'deki TAYAD'a gidip gelmişliğim vardır. Ben hiçbir zaman, hiçbir bölgenin, ilin, ilçenin sorumluluğunu kesinlikle yapmadım. Her ne kadar hakkımda DHKP-C silahlı terör örgütü üyeliği veya milisliğinden soruşturma ve yargılamalar olsa da ben örgüt üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum'' dedi.