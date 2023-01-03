‘Eksenini şaşırmış CHP içimi yakıyor’

CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerinin ardından partiden istifa eden Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışına karşı sert söylemlerde bulunmaya devam ediyor. Baykal, CHP'deki eksen değişikliğine bir kez daha karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı: "Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hâlâ o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum." CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "#DersimKatliamı" etiketini kullandığı paylaşımında, "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Baykal, eleştirileri dolayısıyla kendisine tepki gösterenlere ise, "Eksenini şaşırmış olan ve içimi yakan CHP'yi anlattıkça cevap veremiyorlar, dedikodu üretiyorlar. Büyük beyinler fikirleri, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır. Siz mi özgürlükleri savunacaksınız?" cevabını verdi.