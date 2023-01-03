İBB müdüründen komik savunma

Geçen yıl 1 Ocak'ta, AVM otoparkında ailesiyle araçta bulunan Vedat Sevimli adlı vatandaşı darp ederek silahının kabzasıyla burnunu kıran İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, hakkında hazırlanan iddianame sonrasında hâkim karşısına çıktı. 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Öztürk, hâkim karşısında, yaptığı savunmayla dikkat çekti. Silahın kabzasını kullanarak Sevimli'nin burnunu kıran ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen Öztürk, "Kendimi savunmak için elimdeki tabancanın kabzasını kullanmış olabilirim. Elimi savurunca silahın kabzası Vedat isimli şahsın başına çarpmış olabilir" ifadelerini kullandı. Ümraniye'de 1 Ocak'ta yaşanan olayda Vedat Sevimli, eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte AVM'ye gitmiş, otoparktan çıkarken, aracıyla ters yönden gelen İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün önce sözlü ardından fiili saldırısına uğramıştı.