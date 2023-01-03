İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesi kararını onadı. Böylece Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti. Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonu'na bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu. Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a çok sayıda dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi, yürütmenin durdurulması ve iptal istemlerini reddetti. Bazı sivil toplum kuruluşları bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda itiraz etti. Kurul, iptal isteminin reddi kararını oy çokluğuyla onadı.