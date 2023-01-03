İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

TURİZM TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

M.A.'nın yakalandığı adreste ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. O dijital materyaller içerisinde söz konusu video da bulundu. Dijital materyallerden, terör örgütü DEAŞ adına terör saldırılarında ve bazı faaliyetlerde bulunmak üzere terör örgütü DEAŞ'a yeni katılım yapan bir kişiye ait olan ve söz konusu kişinin terör örgütü DEAŞ'a biat ettirildiği bir video da çıktı. M.A. isimli söz konusu kişinin ülkemizde bulunan yerli ve yabancı turistlere ve özellikle turizm tesislerine yönelik terör saldırıları hazırlığı içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.