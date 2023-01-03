Kirli ittifak yine PKK’ya göz kırptı

Mersin'inAkdeniz ilçe belediyesinde HDP'li Meclis Üyesi Özgür Çağlar, yeni yıla ilişkin dilek ve temennilerini iletirken, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum" ifadelerine yer verdi. AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner "Devletin yaptığı operasyonlara siz burada tepki gösteremezsiniz" diyerek hadsiz açıklamaya tepki gösterirken, Başkan Mustafa Gültak ise, "Sizi bu şekilde bu mecliste konuşturmam. Siz daha önce de bu mecliste şehit isminin bir parka verilmesine karşı geldiniz. Kimse salak değil. Askeri operasyon derken neyi kastettiğinizi biliyoruz. Sözlerinizi geri alın" dedi. CHP'li üyelerin ise sessiz kalması dikkat çekti. Birkaç ay önce de yine Akdeniz belediye meclisinde şehit adının parka verilmesine engel olunmuştu. 4 Nisan'daki meclis toplantısında Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'taki parka 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önerge CHP-HDP oylarıyla reddedilmiş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise reddedilmesinin ardından Bülbül'ün adını taşıyan tabela hazırlatarak parka dikmişti.