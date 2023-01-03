Suikast ekibi sınırda yakalandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast girişimi engellendi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarla Yıldız'a suikast için Suriye'den gönderilen PYD/YPG mensubu M.M. ve M.İ. adlı 2 örgüt mensubu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Örgüt mensupları ifadelerinde, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arap bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hacı kod isimli örgüt üyesinin talimatıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikastı gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geçtiklerini, kendilerine yine aynı örgüt mensubu tarafından para gönderileceğini beyan etmeleri üzerine para getiren Suriye uyruklu R.B. de yakalandı. R.B.'nin Suriye'deki H.B. isimli kardeşinin PKK/ KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren Serhildan kod isimli terörist tarafından kaçırıldığı ve suikast için kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. 3 zanlı tutuklandı.2018'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşanmıştı. Saldırıda Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. AK Parti heyetine yapılan saldırının planlı olduğu ve terör örgütü PKK'nın talimatıyla HDP'lilerce hayata geçirildiği bilgisi ortaya çıkmıştı.