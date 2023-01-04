Bahçeli’den seçim açıklaması: Biz hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine hazır olduklarını kaydetti. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:Seçimler ister zamanında yapılsın, isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Seçimin öne çekilmesi için ya 360 oyla TBMM'nin karar alması ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisini kullanması gerekiyor. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. 6'lı masanın 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Zillet ittifakının Türkiye'ye güveni yoktur.Zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa, bizde yaprak dahi kımıldamaz, dal bile sallanmaz. Anlaşılan cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Zillet ittifakının siyaseti teklemiş, masası devrilmiştir.2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tecrübe hazinesidir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmayı başarmıştır. İhracatta rekorlar kırılmış, muazzam yatırımlar yapılmış, terörle mücadelede takdire şayan sonuçlar alınmış. EYT de TBMM'de köklü bir çözüme kavuşacaktır.Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz, Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan 150 milyon varil petrol bize göre 2023'ün bereketi, Allah'ın da bir lütfudur. 2023 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız.(Sinan Ateş'in öldürülmesi) Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak habire nefret ve nifak kusan hayâsızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.