Bu yıl enflasyonu tamamen ülke gündeminden çıkaracağız

'BİR YILDA YÜZDE 87 ARTIRDIK'

Başkan Erdoğan, Memur- Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda konuştu.Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu, orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olarak gerçekleşmesi, bu alanda da hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.1 Kademe, derece hakkı olacak.2 Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.3 Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.4 Kurumlar arası yer değiştirebilecek.5 Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.6 Eş durumundan tayin hakkı olacak.7 Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak. Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.8 Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.9 Doğum sonrası işine dönebilecek.KISA süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelin sorunlarına kalıcı çözümler ürettik. Niyet hayır olunca akıbetin de hayır olacağının en güzel, somut örneklerinden biri, sözleşmelilerin kadroya geçişidir. Aynı çatı altında beraber görev yapanlar aynı haklardan faydalanabilecek. Bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum."Sözleşmeliye Kadro Şöleni" buluşmasına katılan vatandaşlar, SABAH'a duygularını anlattı:Çok mutluyuz. Dört gözle bekliyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.Büyük sorun çözüldü.Kadro hayalimiz gerçek oldu. Teşekkür ederiz.Enflasyonoranlarının belli olması, memur ve emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Geçen yıl, enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yaptık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarına ilave imkânlar sağladık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre, kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli, yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16.48 olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 15.4 olarak ortaya çıktı. Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin kritik bir döneminde, şartları zorlama pahasına bu artış oranlarını milletin hizmetine sunma konusunda emeği geçenlere teşekkür ederim. Kamu görevlilerimizi enflasyona asla ezdirmedik.Bu ülkede 'sendikacılık' adı altında farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Bu ülkede milletin seçtikleri karşısında 'ordu göreve' pankartları altında sıraya girmekten utanmayan sendikalar gördük. Ülkemizi ideolojik sendikacılık zincirinden kurtardık.2002'de en düşük devlet memuru aylığı 578 liraydı. 2022 Temmuz ayında bu rakamı 10 bin 932 liraya çıkardık. Aynı durum asgari ücretten emekli maaşına kadar her alanda geçerli. İnşallah bundan sonra da kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün de birileri polisinden savcısına, öğretmeninden hâkimine kadar bütün kamu görevlilerini tehdit ederken biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz.Birileri görmek ve kabullenmek istemese de Türkiye Yüzyılı'nın güneşi doğmaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz asrın ülkemiz ve milletimizin yüzyılı olmasını kimse engellemeyecektir. Ne yularını teröristlerin tuttuğu emperyalistler ne siyaset mühendisliği üretenler, Türkiye yüzyılı menziline varmamıza mâni olamayacaklar.Hemen her yıl kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren adımlar attık. Kamu çalışanlarına 2 kez ilave bir derece verdik. Konut Edindirme Yardımı (KEY), yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 3.5 milyar liranın günümüz rakamlarıyla toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödemesini biz gerçekleştirdik biz. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. Ama biz bunları tıkır tıkır tekrar sahiplerine ödedik. Tasarruf teşvik hesaplarında toplanan 17.1 milyar lira tutarındaki kaynağı, 260 milyar lira olarak çalışanlarımıza yine biz ödedik. Devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz, dedik. Şu anda 6'lı masada olanlar var ya, onlar bu süreci gayet iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, hele hele ona (Ali Babacan) 'Devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin' diyen benim, bu talimatı veren benim. Bunları şakır şakır ödedik. 2023 seçimleri 6'lı masadan tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacaktır.