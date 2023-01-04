CHP özerklik vaat etti masadakilerden çıt yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, katıldığı canlı yayında adeta terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı edasıyla açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetime karşı olduklarını, yerel yönetimleri güçlendireceklerini belirten Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Elçi'nin terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin ulaşmak istediği "özerk yönetim" modelini dillendirmesi ise pek çok kesimden tepki aldı.
CHP'NİN İÇİNE YUVALANMIŞLAR
AK Parti İstanbul Milletvekili Hastan Turan:
HDP'nin ittifakta yer almasına
gerek yok, çünkü bu uzantılar bizzat
CHP'nin genel merkezini yuva edinmiş.
AK Parti ile gelinen noktada
artık "Kürt sorunu" kalmamıştır. Bu
ülkede herkes eşit yurttaştır.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi:
Nuşirevan
Elçi, Ergenekon, Balyoz kumpaslarını
savundu, CHP Genel
Merkezi'nden özerklik talep etti.
Müzmin muhalifler niye sesiniz
çıkmıyor.
Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen:
CHP, Atatürk'ten, bayraktan
kopmuştur. İktidar hırsı içerisindeler.
Atatürk'e hakaret
edenler, PKK'ya terör
örgütü diyemeyenler
partide. Hırsları akıllarının
önüne geçmiş.