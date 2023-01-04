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Giriş Tarihi: 4.1.2023

CHP özerklik vaat etti masadakilerden çıt yok

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Elçi’nin “özerklik” vaadi tepki topladı. Eski CHP’li Sevigen, “CHP bayraktan kopmuştur” derken, Mehmet Ali Çelebi ise “Müzmin muhalifler, niye sesiniz çıkmıyor” diyerek tepki gösterdi

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
CHP özerklik vaat etti masadakilerden çıt yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, katıldığı canlı yayında adeta terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı edasıyla açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetime karşı olduklarını, yerel yönetimleri güçlendireceklerini belirten Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Elçi'nin terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin ulaşmak istediği "özerk yönetim" modelini dillendirmesi ise pek çok kesimden tepki aldı.

CHP'NİN İÇİNE YUVALANMIŞLAR
AK Parti İstanbul Milletvekili Hastan Turan: HDP'nin ittifakta yer almasına gerek yok, çünkü bu uzantılar bizzat CHP'nin genel merkezini yuva edinmiş. AK Parti ile gelinen noktada artık "Kürt sorunu" kalmamıştır. Bu ülkede herkes eşit yurttaştır.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Nuşirevan Elçi, Ergenekon, Balyoz kumpaslarını savundu, CHP Genel Merkezi'nden özerklik talep etti. Müzmin muhalifler niye sesiniz çıkmıyor.
Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen: CHP, Atatürk'ten, bayraktan kopmuştur. İktidar hırsı içerisindeler. Atatürk'e hakaret edenler, PKK'ya terör örgütü diyemeyenler partide. Hırsları akıllarının önüne geçmiş.

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CHP özerklik vaat etti masadakilerden çıt yok
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