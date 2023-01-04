CHP özerklik vaat etti masadakilerden çıt yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, katıldığı canlı yayında adeta terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı edasıyla açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetime karşı olduklarını, yerel yönetimleri güçlendireceklerini belirten Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Elçi'nin terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin ulaşmak istediği "özerk yönetim" modelini dillendirmesi ise pek çok kesimden tepki aldı.HDP'nin ittifakta yer almasınagerek yok, çünkü bu uzantılar bizzatCHP'nin genel merkezini yuva edinmiş.AK Parti ile gelinen noktadaartık "Kürt sorunu" kalmamıştır. Buülkede herkes eşit yurttaştır.NuşirevanElçi, Ergenekon, Balyoz kumpaslarınısavundu, CHP GenelMerkezi'nden özerklik talep etti.Müzmin muhalifler niye sesinizçıkmıyor.CHP, Atatürk'ten, bayraktankopmuştur. İktidar hırsı içerisindeler.Atatürk'e hakaretedenler, PKK'ya terörörgütü diyemeyenlerpartide. Hırsları akıllarınınönüne geçmiş.