İmamoğlu’ndan HDP’ye ittifak teşekkürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişler tarafından terörle iltisaklı çalışanların tespit edilmesi sonrasında yargıya intikal eden terör soruşturmasına ilişkin Fatih Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık binasında bir kez daha açıklamada bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasının ardından soru cevap bölümünde kendisine yöneltilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de öyle kazanacağız' sözleri hatırlatıldı. HDP'li Buldan'ın sözlerinin gizli ittifak olarak yorumlandığının aktarılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "HDP'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı ayrıca "İBB İtfaiyesi'nde çalışan personelin yayınlanan sicilinde terör faaliyetlerinin kırsal alanında aldığı görüldü. Siz de genel soruşturmaya ilişkin suçların şahsiliği ilkesine değindiniz. Bir kişinin kardeşinin şehit yakını olması bu anlamda bir terörist olmasının önünde engel mi? Terörle iltisaklı isimlerle alakalı olarak da arşiv araştırması yapmadığınızdan kaynaklı, böyle bir yasa ve yasak olduğundan ötürü yapamadığınızı söylediniz ancak bu arşiv araştırması yapılmamasından kaynaklı böyle bir sicil kamuoyu ve sizlerin önüne düştü. Bu kişinin işine ve görevine devam edeceğini ilan ettiniz. terörle iltisaklı olarak sicili çıkan kişinin işine devam etmesinin sebebi nedir?" sorusuna ise "Ben zaten görevine devam edecek diye bundan sonrasını İçişleri Bakanına sorun" yanıtını verdi.