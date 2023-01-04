Son dakika: Sırp mafya liderinin cinayetinde soruşturma tamamlandı

Polisin tespitlerine göre; bir suç örgütünün lideri olan ve Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı için İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış B.'nin liderliğini yaptığı diğer suç örgütü işbirliği yaparak infazı ortak gerçekleştirdi. Söz konusu iki suç örgütünün liderleri; tutuklu oldukları cezaevlerinden adamlarına talimat verdi. Bir çetenin üyeleri keşif ve takip yaptı; diğer çetenin üyeleri ise infazı gerçekleştirdi. Keşifçi çete üyeleri; İzmir'den kiraladıkları iki ayrı otomobille İstanbul'a geldi ve Jovan Vukotic'i dört ay boyunca fiziki olarak takip etti. Aralarında dikkat çekmemek için iki kadın vardı. Diğer suç örgütünün üyeleri Emircan S. ve Yakup D. de infazı gerçekleştirdi. Emircan S. olayda hem motosikleti hem silahı kullandı ve çete arkadaşı suç ortağı Yakup D. ile birlikte Jovan Vukotic'i öldürdü.

SABAH DETAYLARA ULAŞTI

42 yaşındaki Jovan Vukotic'in ölümüne ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 16 tutuklu şüpheli hakkında, 'Kasten Adam öldürme. ' suçlarından 91 sayfalık iddianame hazırladı. SABAH'ın ulaştığı iddianame detaylarına göre, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavackı ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavackı suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan Radoje Zvıcer'den aldıkları talimat doğrultusunda 02 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatıldı. İddianamede, bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotıc' e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, liderliğini Karadağ' da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri; örgüt adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın Ayşe S. ve Asya Y.'yi aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları Jovan Vukotıc'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü ifade edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANMALARI TALEP EDİLDİ

Yine iddianamede, Vukotiç ile birlikte Eylül 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığı organizasyonunu gerçekleştiren Risto Mijanovic'in ölümünün de aynı örgüt ve üyeleri tarafından gerçekleştirildiği anlatıldı. İddianmaede, Kavackı ve Skaljarı isimli suç örgütünün aralarında süre gelen husumetin ve yaşanan çatışmaların sebebinin ise İspanya' da emniyet birimlerince yakalanan büyük miktardaki kokain sevkiyatından kaynaklandığı, bu uyuşturucu yakalamasından sonra her iki grup arasındaki çatışmalarda her iki suç örgütünden de onlarca insanın Karadağ ve başkaca ülkelerde öldürüldüğü belirtildi. Örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüphelilerden Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc, hakkında, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, Tasarlayarak kasten adam öldürme', 6 şüpheli hakkında'Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme', 8 şüpheli hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Yine şüphelilerden Radoje Zıvkovıc, Milan Vujotıc', ve Zdravko Perınovıc sahte kimlik ve pasaportları kullandıkları gerekçesiyle resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezaları talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.