Son dakika: Sırp mafya liderinin cinayetinde soruşturma tamamlandı

Son dakika haberleri: Suikast, İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Mecidiyeköy'de 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri olan Jovan Vukotiç, şoförünün kullandığı aracıyla Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru giderken Mecidiyeköy'de bulunan E-5 Viyadüğü üzerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Motosikletli iki saldırgan, trafiğin yoğun olduğu nokta ve saatlerde Jovan Vukotiç'in şoförünün kullandığı araca ateş açtı ve Jovan Vukotiç'i öldürdükten sonra aynı motosikletle kaçtı. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürülen Jovan Vukotiç'in Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. Sır suikasti motosikletle gerçekleştiren ve kaçan iki silahlı saldırganın Jovan Vukotiç'e toplamda beş el ateş ettikleri ve kurşunlardan 4'ünün Jovan Vukotiç'e isabet ettiği tespit edildi.
SAHTE OTURUM İZNİYLE SAKLANIYORDU
Öldürülen Jovan Vukotiç'in 2018 yılında Antalya'da yakalandığı, ülkemizden sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiği, ülkesinde 18 ay hapis yattıktan ve Sırbistan Podgorica Yüksek Mahkemesi tarafından serbest kaldıktan sonra sahte kimlikle ülkemize tekrardan giriş yaptığı tespit edildi. İncelemelere göre, serbest kaldıktan sonra 2021 yılında yasa dışı yollardan tekrar İstanbul'a gelen Jovan Vukotiç, İstanbul'da yaşayan ve oturum izni bulunan yabancı uyruklu Predrag Popovic isimli bir kişinin kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafının bulunduğu sahte bir oturum izni belgesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Olay günü, Türk olan şoförünün kullandığı araçla çocukları ve eşi ile birlikte Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Motosikletli iki infazcı tarafından öldürüldü. Jovan Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yapılan incelemelerde; aracın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS (Takip) Cihazı bulundu. Jovan Vukotic'in infazcılar tarafından dört ay boyunca fiziki olarak takip edildiği, iki tetikçinin suikast için daha önce de bazı girişimlerde bulundukları fakat olayı gerçekleştiremedikleri ortaya çıkarıldı.
YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN İNTİKAMI...
Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu husumet çıktı. İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Jovan Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi. Jovan Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki farklı çete ile anlaştı ve yaklaşık bir milyon euro karşılığında Jovan Vukotic'i infaz ettirdi.
Polisin tespitlerine göre; bir suç örgütünün lideri olan ve Sırbistan-Karadağ'da tutuklu olan Binali C. ve geçtiğimiz ay Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı için İtalya'da yakalanarak tutuklanan Barış B.'nin liderliğini yaptığı diğer suç örgütü işbirliği yaparak infazı ortak gerçekleştirdi. Söz konusu iki suç örgütünün liderleri; tutuklu oldukları cezaevlerinden adamlarına talimat verdi. Bir çetenin üyeleri keşif ve takip yaptı; diğer çetenin üyeleri ise infazı gerçekleştirdi. Keşifçi çete üyeleri; İzmir'den kiraladıkları iki ayrı otomobille İstanbul'a geldi ve Jovan Vukotic'i dört ay boyunca fiziki olarak takip etti. Aralarında dikkat çekmemek için iki kadın vardı. Diğer suç örgütünün üyeleri Emircan S. ve Yakup D. de infazı gerçekleştirdi. Emircan S. olayda hem motosikleti hem silahı kullandı ve çete arkadaşı suç ortağı Yakup D. ile birlikte Jovan Vukotic'i öldürdü.
SABAH DETAYLARA ULAŞTI
42 yaşındaki Jovan Vukotic'in ölümüne ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 16 tutuklu şüpheli hakkında, 'Kasten Adam öldürme. ' suçlarından 91 sayfalık iddianame hazırladı. SABAH'ın ulaştığı iddianame detaylarına göre, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavackı ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavackı suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan Radoje Zvıcer'den aldıkları talimat doğrultusunda 02 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatıldı. İddianamede, bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotıc' e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, liderliğini Karadağ' da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri; örgüt adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın Ayşe S. ve Asya Y.'yi aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları Jovan Vukotıc'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü ifade edildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANMALARI TALEP EDİLDİ
Yine iddianamede, Vukotiç ile birlikte Eylül 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığı organizasyonunu gerçekleştiren Risto Mijanovic'in ölümünün de aynı örgüt ve üyeleri tarafından gerçekleştirildiği anlatıldı. İddianmaede, Kavackı ve Skaljarı isimli suç örgütünün aralarında süre gelen husumetin ve yaşanan çatışmaların sebebinin ise İspanya' da emniyet birimlerince yakalanan büyük miktardaki kokain sevkiyatından kaynaklandığı, bu uyuşturucu yakalamasından sonra her iki grup arasındaki çatışmalarda her iki suç örgütünden de onlarca insanın Karadağ ve başkaca ülkelerde öldürüldüğü belirtildi. Örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüphelilerden Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc, hakkında, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, Tasarlayarak kasten adam öldürme', 6 şüpheli hakkında'Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme', 8 şüpheli hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Yine şüphelilerden Radoje Zıvkovıc, Milan Vujotıc', ve Zdravko Perınovıc sahte kimlik ve pasaportları kullandıkları gerekçesiyle resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezaları talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ DİĞER SUÇLAR
Kavackı Ve Skaljarı suç örgütlerinin arasındaki çatışmayı tetikleyen en önemli olaylardan birisinin 26 Mayıs 2020 tarihinde Kavackı suç örgütünün lideri Radoje Zvıcer' e yönelik cinayet girişiminin yapıldığı, olaya karışan Skaljarı suç örgütü üyelerinden olduğu belirtilen Stefan Dukıc Mandıc ve Emıl Tuzovıc' in tutuklandıkları, söz konusu suikast olayından sonra Skaljarı suç örgütünün birçok yüksek yüksek kademedeki üyelerinin intikam saikiyle öldürüldüğü, bu öldürme olayları da şu şekilde belirtildi.
- 27.01.2020 Yunanistan Athen' de SKALJARI örgütün yüksek dereceli üyeleri Igor DEDOVIC ve Stevan STAMATOVIC öldürülmesi,
- 23 Temmuz 2020' de Yunanistan Corfu adasında, SKALJARI örgütünün yüksek rütbeli üyeleri Karadağ vatandaşı Kozar ALEN ve Sırbistan vatandaşı Hadzic DAMIR isimli şahısların öldürülmesi,
- 21 Aralık 2020' de Kaptan adı ile bilinen Mile RADULOVIC kaçırılıp sorgulandıktan sonra öldürülmesi,
- 14 Ekim 2020' de SKALJARI ile birlikte hareket eden BARSKA örgütünün yüksek kademeli üyeleri Danilovgrad, Hodzic Damir ve Spahic Adis (Karadağ vatandaşları) öldürülmesi,
- Karadağ polis istihbaratına göre 9 Kasım 2020' de İstanbul' da SKALJARI suç örgütünün yüksek dereceli üyelerinden Risto MIJANOVIC (Karadağ vatandaşı) kaçırıldıktan sonra işkence edilip öldürülmesi,
- Karadağ polis istihbaratına göre 09.11.2020 Barselona' da SKALJARI suç örgütünün yüksek dereceli üyelerinden Jovan JOVANOVIC kaçırıldıktan sonra işkence edilip öldürülmesi,
- 17.06.2022 Budva' da Milic SAKOVIC ve Karadağ vatandaşı SKALJARI suç örgütünün yüksek kademedeki üyesi Aka MINJA' nın öldürülmesi,
- 25.08.2022 Hırvatistan' da Karadağ vatandaşı SKALJARI suç örgütünün yüksek dereceli üyesi Goran VLAOVIC isimli şahsın öldürülmesi.