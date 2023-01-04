Pakistan, Başkan Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi: Tek başına küresel felaketi önledi

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan halkı ve Senato adına, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini belirtti.
"TEK BAŞINA KÜRESEL FELAKETİ ÖNLEDİ"
Bu savaşın tüm dünya için yıkımla sonuçlanabilecek bir "nükleer parlama" noktasına dönüştüğüne işaret eden Sanjrani, Erdoğan'ın, büyük gayretleri, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleriyle tek başına küresel bir felaketi önlediğini bildirdi.
"GERÇEK BİR DEVLET ADAMI"
Sanjrani, tahıl koridoru anlaşması ile bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.
Erdoğan'ın sadece ülkesi veya bölgesi için kıymetli liderliğini kanıtlamakla kalmadığını belirten Sanjrani, Başkan Erdoğan'ın, Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıdığına işaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERDİLER
Sanjrani, Erdoğan'ın İslami öğretilerle ilgili yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ettiğini ve tüm insanların haklarını eşit olarak savunduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." ifadelerini kullanmıştı.