SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi’nde skandal! Kılıçdaroğlu’nun ’Özerklik’ isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÖZERKLİK İSTEDİ, TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRTTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu'nun elleri ile rozet taktığı Elçi'nin PKK terör örgütüne destek mesajları ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, bu paylaşımlara sessiz kalırken, Elçi rezaleti bir başka boyuta taşıdı. Rudaw'a CHP Genel Merkezi'nde röportaj verdi. Röportajda, 'Özerklik' vurgusu yaptı.

Bu sözlere vatandaştan tepki yağdı, CHP sessiz kaldı. Aynı gün bir başka skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. Nuşirevan Elçi, röportaj sırasında Türk bayraklarını kaldırttı.