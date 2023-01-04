Yeni özel okul ücretleri artış oranı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 zamlı özel okul fiyatları ile ilgili açıklamayı bugün yapacak. 2023 özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Özer, velilerin zorda kalmayacağı bir rakam belirleyeceklerini ifade etti. Yeni zamlı özel okul fiyatları, enflasyon tahmini de göz önüne alınarak yapılacak. Geçen yıl, özel okul ücretleri artış oranı yüzde 36 olarak belirlenmişti. Bu yıl yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İşte 2023 özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili son dakika haberinin detayları...