‘Ya başını açarsın ya dersten çıkarsın’

Başörtüsüneanayasal güvence getiren düzenlemeyle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki günlerde görüşülmeye başlanacak. Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e sunulan başörtüsüne anayasal güvence içeren düzenleme, kazanılmış özgürlüklerin devam etmesi açısından kritik önem taşıyor. 2017'de Konya'da kurulan, Emine İlyas'ın başkanı olduğu 28 Şubat Öğrenci Derneği de "Yaşayanların Kaleminden" adını verdiği bir çalışma hazırladı. Kitapta, postmodern darbe sürecinde, sadece başörtülü oldukları için eğitim hakları ellerinden alınan kız öğrencilerin yaşadıkları mağduriyet birinci ağızlardan anlatılıyor:Bugün 30.01.2001. Konya Selçuk Üniversitesi'nin değişik fakültelerinden kız öğrencilerimizle Ali Bayramoğlu beyin iş merkezinde bir araya geldik. Başörtüsü mağduru kızlarımızın umut dolu düşüncelerini ve kararlılıklarını görünce mutlu oldum. İnancın, azmin, kararlılığın neticesini muhakkak alacaksınız. Sabır ve mücadeleyle cehalet böyle aşılacak. Rabbim yardımcınız olsun.Üniversiteyi kazandığımda 16 yaşındaydım. Aldığım uyarı, kınama ve uzaklaştırma cezalarıyla; alınmadığımız sınavların hakkı için mahkeme başvuruları ile düşe kalka son sınıfa kadar geldim. Biz direndikçe zulüm şiddetlendi.Şubat sanki daha bir soğuk o yıl. Bedeni değil yüreği titretiyor adeta. Ne suçumuz vardı?Biyoloji Bölümü'nü kazandım. Çok mutluydum. İlk sene güzel geçti. İkinci sene 28 Şubat'ın soğuğunu hissetmeye başladık.: Yasak bize de gelmişti maalesef. Hoca ilk derste başımızı açmamızı ya da sınıfı terk etmemizi söyledi.