Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP’ye hazine yardımının önüne geçilmesiyle ilgili açıklamasını AYM’ye gönderdi

AYM, hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına dair kararını 6 Ocak'ta verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, daha HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

KARAR 6 OCAK'TA VERİLECEK

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına dair kararını 6 Ocak'ta verecek.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA İSTENMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatma davası kapsamında HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını istemişti. Bu isteği görüşen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den yazılı bir açıklama istemişti. AYM, HDP'nin terör örgütü ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğine dair ulaşılan bilgi ve belgelerin gönderilmesini istemişti.