Acısı hâlâ taze

İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor. Şehit Fethi Sekin ile şehit adliye personeli Musa Can için bugün İzmir Adliyesi protokol alanında anma programı düzenlenecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen anma programında şehitler anısına lokma döktürülüp mevlit okutulacak. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bırakılacak.Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede geçen 14 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'da yaşayan kız kardeşi Fikriye Sekin aradan geçen yıllara rağmen acılarının aynı olduğunu belirterek, "6 yıl geçmesine rağmen hüzün devam ediyor, hiç eksilmedi. Devletimiz sürekli yanımızda. Biz hep 'Vatan sağ olsun' sözünü duyarak büyüdük" dedi.