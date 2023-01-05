AYM’de kritik HDP toplantısı! Hazine yardımının kesilmesi talebi karara bağlanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında iddianamenin kabulüyle birlikte HDP'nin banka hesaplarına bloke konulması talebi AYM tarafından reddedilmişti. Daha sonra Şahin, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmişti.

11 SAYFALIK BELGE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili talebini 30 Aralık 2022 tarihinde görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 gün içinde gönderin" talebinde bulundu. Başsavcı Şahin, söz konusu bilgi ve belgeleri dün Anayasa Mahkemesi'ne ulaştırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 11 sayfalık belge gönderildi. Belgelerde, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

BUGÜN GÖRÜŞME KARARI ALINDI

Anayasa Mahkemesi daha önce 6 Ocak'ta HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini Genel Kurul'da görüşme kararı almıştı. Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin ardından talebi bugün görüşme kararı aldı.

10 OCAK'TA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPACAK

HDP'ye 2023 yılı için toplam 539 milyon lira hazine yardımı yapılacakken, bu tutarın 179.8 milyon lirası 2023 yılının ilk 10 günü içinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşeceği 10 Ocak 2023'teki toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklama yapacak. HDP yetkilileri ise sözlü savunmasını verecek.

BELİRLENEN GÜNDE KAPATMA İSTEMİ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Daha sonra Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.