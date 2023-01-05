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Giriş Tarihi: 5.1.2023 20:31

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki bakan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik 3 Ocak'taki provokatif eylemini kınadı.

Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin korunmasının önemine vurgu yaparak, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yineledi.

Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki dini mekanları himaye rolüne atıfta bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Ürdün'ün bu kutsal mekanları korumaya yönelik çabalarına verdiği desteği dile getirdi.

Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların korunması konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere uluslararası platformlardaki eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.

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Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
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