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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Çocuk istismarına karşı komisyon kuruldu

ANKARA
Çocuk istismarına karşı komisyon kuruldu
İsmaılağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirdiği iddialarının ardından, Meclis Genel Kurulu, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'nin çocuk istismarı ile ilgili verdiği araştırma önergelerini birleştirerek görüştü. Çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Çalışmalarına bu hafta başlaması beklenen komisyon, çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunları tespit edecek, yeni çözüm önerilerinin belirlenmesini sağlayacak.
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Çocuk istismarına karşı komisyon kuruldu
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