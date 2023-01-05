Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi 'Namus sözü veriyorum. Kazandığımız belediyelerde kimse işten çıkarılmayacak' demesine rağmen başta 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li Adana, Mersin, Bolu, İzmir, Ankara belediyelerinde on binlerce emekçi kapının önüne konuldu. Erdoğan'ın 'Yasal düzenlemeyle hepsi görevlerine dönecek' dediği o işçiler mutluluklarını SABAH'la paylaştı:Pandemide çok mağdur olduk. Evimize para girmedi. Şimdi ailece mutluyuz. Ne kadar teşekkür etsek az.İBB'nin ikna odalarında manevi değerlerimize saygısızlık yapılarak işten atıldık. Maddi manevi zor süreçti. Bizi 'Erdoğan'ın askeri' diyerek işten attılar ancak biz ölene kadar milletin askeriyiz.İBB binbir türlü mobbing, usulsüzlük yaparak bizi işten attı. İşçinin, emekçinin arkasında duran, onları destekleyen Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi çok mutlu etti.İSPARK'a yıllarımı verdim. Yeni yönetim emeğin ne demek olduğunu bilmeden beni işten attı. Stres ve işsizlikten kansere yakalandım. Akciğerimin bir kısmını aldılar. Yeniden bu millete hizmet edecek olmanın heyecanı içerisindeyim.Çok zor süreç geçirdim. Ailemin desteğiyle mücadele azmi buldum. Başkanımız büyüklüğünü ve devlet adamlığını gösterdi. Derdimize derman oldu.Başkanımız yine babalığını yaptı. Bu milletin derdiyle dertlendiğini gösterdi. Hakkı, hukuku tanımayanlara en güzel cevabı verdi.Başkan Vahap Seçer haksız, hukuksuz şekilde bizi işimizden etti. Cumhurbaşkanımız tek suçları ülkesini ve milletini sevmek olan biz işçilerin sahipsiz olmadığını, kendisine güvenen insanların yanılmadığını bir kez daha gösterdi. İşinden edilen binlerce kişi bayram havası yaşıyor.Cumhurbaşkanımız haksızlığa, zulme el koydu. Mobbinge maruz kaldım ve işi bırakmaya zorlandım. En sonunda ekmeğimle oynadılar.Haksızlıklara 'dur' diyen Erdoğan'a minnettarım.İBB'ye bağlı Metro İstanbul'da güvenlik görevlisiydim. Eşim Naime Sessiz, ikinci çocuğumuzu doğurduktan sonra kansere yakalanıp öldü. İşten çıkarıldığımı, taziye için gelirler diye beklediğim yöneticilerden öğrendim. Bu büyük acıları yaşarken iki çocuğumla işsiz güçsüz tek başına bırakıldım. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok mutlu etti. İnşallah işimize tekrar döner, çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak çıkarırız.Engelli kadrosunda çalışırken, sosyal medya profilimde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunması nedeniyle işime son verildi. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah tırnağına taş, gözüne yaş, gönlüne gam değdirmesin.İBB yönetimi sistematik şekilde 15 bin 819 personeli işten çıkardı. Buna karşılık 2019'dan bu yana 50 bin 574 kişiyi işe aldı. Yargı sürecinde kaybeden İBB yönetimi, iş mahkemelerinin verdiği işe iade kararlarını dahi uygulamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişi işe alındı. İzmir'de CHP'li belediyeler 1300 kişiyi işten çıkardı. İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçi kıyımından sonra 11 bin kişiyi işe aldı. Adana'da CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar 3 bin, Antalya'da CHP'li başkan Muhittin Böcek 2 bin emekçiyi kapının önüne koydu. Mersin'de Vahap Seçer 1050 işçiyi ekmeğinden etti. Tanju Özcan döneminde Bolu Belediyesi ve iştiraki olduğu şirketlere, 350 civarında personel alındı, 200 işçi çıkarıldı.