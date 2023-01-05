Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Giriş Tarihi: 5.1.2023 22:05 Son Güncelleme: 5.1.2023 22:48

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisi CHP’yi topa tuttu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Nuşirevan Elçi vereceği röportaj için CHP'nin Genel Merkezi'nde Türk bayrağını kaldırtmıştı. Bu durumu sert sözlerle eleştiren İnce, “Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık günah size, yazıklar olsun size” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP’yi topa tuttu: Yazıklar olsun size

HDP ile ilişkilerini sıkılaştıran, bu kapsamda terör örgütüne alenen destek veren Nuşirevan Elçi'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman atadı ve rozet taktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÖZERKLİK İSTEDİ, TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRTTI

Danışman olmasının ardından Özerklik itirafında bulunan Elçi'nin CHP'nin Genel Merkezi'nde vereceği röportaj için Türk bayrakları kaldırıldı.

"İYİ Kİ CHP'DEN GİTMİŞİM"

Memleket Partisi Eskişehir İl Binası'nda basın açıklaması yapan Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'nde Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada Türk bayrağının kaldırılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek, "Basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyorlar, İyi ki CHP'den gitmişim" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

CHP'yi adeta topa tutan İnce, "Muhalefete bakıyorum bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık günah size, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. Bana neden CHP'den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?" diye konuştu.

"51 GÜN KALA BENİ ADAY YAPMIŞLARDI, TÜM ZAMANLAR BOŞ GEÇMİŞTİ"

'Altılı Masa'nın' aday çıkarma konusunda yorum yapan Muharrem İnce, "Adayı seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Geçmişte 51 gün kala beni aday yapmışlardı. Tüm zamanlar boş geçmişti, 13 tane vilayete uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
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