Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP’yi topa tuttu: Yazıklar olsun size

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

CHP'yi adeta topa tutan İnce, "Muhalefete bakıyorum bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık günah size, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. Bana neden CHP'den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?" diye konuştu.