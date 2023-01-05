MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak

Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle aynı kaynaktan beslendiğini belirten Özdemir, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılın Türk Yüzyılı olacağını ifade etti. '2023 lider ülke Türkiye' ülküsüne dikkat çeken Özdemir, "Antalya Diplomasi Forumu Vakfının da bu yönde atılacak önemli adımlardan biri olduğu şüphesiz bir gerçektir. Yaşanan her anlaşmazlık kriz ve savaşın sonunda mutlaka diplomasiye ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında yine diplomasiden daha üstün bir silahın bulunmadığı gerçeği akıllardan çıkarılmamalıdır" diye konuştu.

GÜÇLÜ DİPLOMASİYLE KRİZLER ENGELLENEBİLİR

Özdemir, Türkiye'nin diplomaside elinin ne kadar güçlü olursa olası krizlerin önlenmesi ve var olanların da çözüme ulaştırılması konusundaki gücünün aynı oranda artacağını söyledi. Özdemir, "Dolayısıyla, ülkemiz için diplomasi alanında bir ihtiyaç olan açığın Antalya Diplomasi Forumu gibi artık küresel prestij kazanmış bir yapıyla kapatılması ve daha fazla kazanımın da beraberinde gelecek olması bize göre pozitif bir gelişmedir. Temennimiz benzer forumların ve muadillerin sayısının da arttırılmasıdır" şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKTI

Rusya-Ukrayna savaşında taraflarla görüşebilen tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Özdemir, Türkiye'nin, savaşın başladığı günden itibaren adil, tutarlı ve dengeli bir politika izleyerek barış ve istikrardan yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Özdemir; "Yine, tarafları bir araya getirebilmek ve diyalog zemini oluşturabilmek adına çok sayıda ülke girişimlerde bulunmuşsa da somut bir sonuç aynı dönemde alınamamış ve uzlaşı gayretleri boşa çıkmıştır" diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE BARIŞA ÖNEMLİ ADIM

Türkiye'nin ev sahipliği ve öncülüğüyle Rusya ve Ukrayna'nın makul bir zeminde bir araya geldiğini belirten Özdemir, 10 Mart 2022 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında gerçekleşen görüşmede taraflar ilk kez böylesine yüksek seviyede bir buluşmayla bir araya gelmişler ve barış yolunda da böylelikle önemli bir adım atmışlardır. Müteakip bir zamanlamayla yani 29 Mart 2022 tarihine gelindiğindeyse İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya gelmesine ve yine ilk defa somut meselelerin ele alınarak çözüm yolunda yapıcı adımlar atılmasına da Antalya Diplomasi Forumu'ndaki bu buluşma öncü olmuştur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TAHIL KRİZİNDE DE BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ

Savaşla beraber ortaya çıkan tahıl krizinin de Türkiye'nin öncülüğünde ve yine Birleşmiş Milletlerin de gözetiminde çözüme kavuştuğunu belirten Özdemir, Tahıl krizi meselesi çözümü de hiç kuşku yoktur ki Antalya'da başlayan diyalog zemininin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK DİPLOMASİSİ KÜRESELDE ÜSTÜN KONUMA GELDİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir, Türk diplomasisinin 21'inci yüzyılla beraber ulaştığı tecrübe, yüksek kurumsal birikim, saygınlık, güven vericilik, etkinlik ve kendisine has yaklaşımıyla küresel düzeyde üstün konuma geldiğini belirtti. Özdemir, "Bu süreçte Antalya Diplomasi Forumu'nun çok önemli bir marka değerimiz olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bugün geldiğimiz aşamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun muadili olan diğer oluşumların, tarafları kendi gündemlerinde yahut ilgili gündemlerle bir araya getirme konusunda etkisini giderek yitirdiği ve gerçekleştirilen zirvelerin mutabakattan ziyade yeri geldiğinde yeni krizlerin doğmasına sebep olduğu ortadadır" şeklinde konuştu.

DÜNYA 2022 YILINDA SINANDI

Özdemir, 2022 yılı içerisinde dünyanın çok yönlü sınamalardan geçtiğini ve yaşanan olayların tüm ülkeleri etkileyen krizler ve sonuçları da beraberinde getirdiğine değindi. Özdemir, "Özellikle 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna-Rusya arasındaki savaş kendi coğrafyasında sınırlı kalmayarak tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak tesiri altına alan gelişmelerin vasat bulmasına sebep olmuştur. Enerji, gıda ve tahıl krizleri savaşla beraber farklı bir boyut kazanmıştır. Yaşanan gelişmeler, barış, istikrar ve insanlığın huzurunu önceleyen tarafsız politikalara olan ihtiyacı bir kez daha göstermiştir" dedi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU TANINIRLIĞINI ARTIRIYOR

Antalya Diplomasi Forumu'nun her geçen gün etkinliğini ve tanınırlığını artırdığına dikkat çeken Özdemir, "Bu süreçte Antalya Diplomasi Forumu'nun çok önemli bir marka değerimiz olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bugün geldiğimiz aşamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun muadili olan diğer oluşumların, tarafları kendi gündemlerinde yahut ilgili gündemlerle bir araya getirme konusunda etkisini giderek yitirdiği ve gerçekleştirilen zirvelerin mutabakattan ziyade yeri geldiğinde yeni krizlerin doğmasına sebep olduğu ortadadır" açıklamasını yaptı.

VAKIF BARIŞ VE İSTİKRARDA ROTA OLUŞTURACAK

Forumun vakıf çerçevesinde bölgesel ve küresel politikalarla yapıcı katkılar sağlanmasında etkin rol üstlenebileceğini vurgulayan Özdemir, "Kurulacak vakfın yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, benzer kuruluşlar ve uluslararası yapılarla gerçekleştireceği ortak projeler, iş birliği ve bilgi paylaşımları dünya diplomasisi açısından barış, istikrar ve insanlığın huzuru temeline dayanan yeni bir rota oluşturulmasına da imkân tanıyabilecektir" dedi.