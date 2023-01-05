Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 7'nci Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Ülkemizde "Medya 4'üncü kuvvettir" ifadesi genellikle yanlış yorumlanmış, medya millet ve milletin seçtikleri üzerine bir tahakküm aracına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Medyamızın önemli bir kısmı halkın sesi olmak yerine antidemokratik güç odaklarının dümen suyuna girmeyi tercih etmiştir.Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hakkımızda verilen mahkeme kararını "Muhtar bile olamayacak" manşetleri ile adeta kutlayan gazeteler gördük. Ne oldu? O kadar ufkunuz dar, o kadar kısır ki "Muhtar bile olamaz" dediğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu. Bunlara hatırlatıyorum, kendinize ayar verin, vermezseniz millet size ayar verir.Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz. (Twitter) Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar.