Özel okul zammı yüzde 65 olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 özel okul ücretleri artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Özer, okul zam oranı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bakanlık TÜFE ve ÜFE fiyatlarını dikkate alarak bir sonraki seneki özel eğitim kurumlarının ücretini belirliyor. Bakanlık olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 fiyatını belirleme kararı aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarını yüzde 65 olarak belirledik" dedi.