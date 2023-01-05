Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 6'ncI yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Anma programında mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin külliyesinde yapılan konuşmaların ardından Fethi Sekin'in sineviyon gösterisi ve yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle program sona erdi.

Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, 5 Ocak 2017'de abisinin hayatının en güzel gününü yaşadığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti,"bu dünyada hepimiz geçiciyiz ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü şekilde olabilir ama bazı insanlar için de o gün kişinin düğünüdür. Fethi abim 5 Ocak 2017'de başta Allah'ın rızasına, daha sonra peygamber efendimizin sevgisine, ondan sonra da devletimizin vatansever insanların övüncünü kazandı. Böyle bir insanın kardeşi olmak son derece gurur ve onurlu. 2023 devletimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Yüzüncü yıl dönümünde geçmişe baktığımız zaman devlet kurulmadan önce çok fazla şehit verdik ve devlet o şekilde elde edildi. Fethi abim de devlet gideceğine, bir sürü insanın canı gideceğine, adliye yerle bir olacağına, terör örgütleri sevineceğine canını feda etti. Çok da anlamlı, onurlu bir davranışta bulundu. Acısı çok fazla var, 3 çocuğu yetim kaldı, kardeşleri olarak yüreğimiz çok burkuk kaldı. Babam her yerde vatan sağ olsun diyordu. Çünkü vatanımız kutsal değerlere sahip. 100 yıl önce Seyit onbaşı ne ise ve 100 yıl sonra hala Seyit onbaşı'yı biliyor isek bir 100 yıl sonra da Fethi abim inşallah o şekilde anılacaktır. 15 Temmuz'un sabahı ben, annem ve babam köyde bulunuyorduk. Babam anneme dedi ki,"Eğer çocuklarından biri darbe girişimine katılmışsa alıp hapse atsınlar"

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise,"Fethi Sekin kardeşimiz de atalarından devraldığı mirasın hakkını teslim ederek, teröristlerin saldırılarına göğsünü siper ederek, onları bertaraf edip vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Allah razı olsun, mekanını cennet etsin. Türk milleti devleti, bayrağı, ezanı olmadan yaşamayı kendine zulh kabul eder. Hürriyetini ve bağımsızlığını kaybetmemek için her türlü fedakarlıkta bulunur. İnşallah bundan sonra da aynı şuurla, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla, aynı mücadele azmiyle art niyetli olanlara karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" dedi.