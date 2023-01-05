Son dakika: Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı

Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Ç. yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Ç.'nin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.