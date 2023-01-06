20 yılın röntgeni çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilki Ağustos 2022'de düzenlenen seçim beyannamesi toplantısının ikincisi önceki gün gerçekleştirildi. AK Parti strateji toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri için seçim beyannamesi ile ilgili çalışmaların analizlerini inceledi. Toplantıda parlamenter sistem çerçevesinde hazırlanmış olan 2002, 2007, 2011, 2017 seçim beyannameleri titizlikle gözden geçirildi. İlk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçim beyannamesi için ise AK Parti'nin özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 2023 seçim beyannamesinin 1.5 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Seçimin öne alınması tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklamada bulundu, 'Kamuoyunun gündemi bizim de gündemimizdedir' dedi. "Seçim beyannamesi için çalışın" diyerek kurmaylarına daha önce verdiği ev ödevini de kontrol eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2002'den günümüze dek AK Parti'nin tüm seçim beyannamesi çalışmalarının raporlarını incelediği öğrenildi. Sözleşmeliye kadro şöleni programının ardından seçim kampanya ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimi için müzik çalışmasından sloganlara kadar ön hazırlıkları değerlendirildiği ifade edildi. Seçim beyannamelerindeki vaatlerin yüzde 85'ini gerçekleştiren AK Parti'de, gelecek 5 yıl için Türkiye Yüzyılı ile ilgili yeni bir perspektif ortaya konulacak.