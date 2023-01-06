Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan’a yargı yolu açılıyor

TBMMAnayasa ve Adalet Karma Komisyonu, şehit yakınına hakaret ettiği için kamuoyunda infiale neden olan İyi Partili Lütfü Türkkan ile hâkim ve savcıların üzerine yürüyüp hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır için düğmeye bastı. İki ismin dokunulmazlığının kaldırılıp yargı önünde hesap vermeleri bekleniyor. Karma Komisyon, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı. Karma Komisyon 11 Ocak'ta toplanıp fezlekeleri ele alacak. İki milletvekili için ayrı ayrı hazırlık komisyonu oluşturulması bekleniyor. İçtüzük gereği hazırlık komisyonu en geç bir ay içinde çalışmalarını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon'a veriyor. Rapor Karma Komisyon'da görüşüldükten sonra Genel Kurul'a iniyor. Son karar burada veriliyor. İçtüzükteki süreçler de dikkate alındığında iki ismin dokunulmazlığının önümüzdeki ay sonu ya da en geç mart ayının başında kaldırılması öngörülüyor.Başarır hakkında gündeme gelecek fezleke "Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle duruşma hâkimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından düzenlenmişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret ederken bir şehit yakını "İyi Parti, HDP ile yakın ilişki kuruyor" diye tepki göstermişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı şehit yakınının yanına giden Türkkan, "Senin bacını s..." diye küfür etmişti.