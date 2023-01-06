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Giriş Tarihi: 6.1.2023 23:52

'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadaki propoganda hesabı İBB Haber tarafından ortaya atılan ve CHP'li trollerin de desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun yıllık ortalama 13,27 kilometre metro inşa ettiği iddiası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verileriyle çürütüldü. Bakanlığın verilerine göre, CHP'li İmamoğlu yıllık ortalama sadece 2,07 kilometre metro inşa etti.

’Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?’ CHP’li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin propoganda hesabı İBB Haber, "Hangi başkan kaç km metro inşa etti" başlığıyla yayınladığı görselde gerçek dışı bilgiler paylaştı.

"YILLIK 13,27 KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ"İ DDİASI

İBB Haber'in hazırladığı görselde Ekrem İmamoğlu'nun yıllık ortalama 13,27 kilometre metro inşa ettiğini iddia edilirken Kadir Topbaş'ın 7,55 kilometre, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 0,86 kilometre metro inşa ettiği öne sürüldü.

TOPLAM METRO İNŞAATI 7,24 KİLOMETRE

Asılsız paylaşım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verileri ile çürütüldü. Bakanlıktan elde edilen verilere göre; 3 buçuk yıldır görevde olan CHP'li İmamoğlu, yıllık ortalama yalnızca 2,07 kilometre metro inşa etti. İmamoğlu görevde kaldığı süre boyunca toplam 7,24 kilometre metro inşa etti.

KADİR TOPBAŞ 142 KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ

13,5 yıl boyunca İstanbul'a hizmet eden Kadir Topbaş'ın yıllık ortalama 10,58 kilometre, toplamda 142,88 kilometre metro inşa ettiği ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın ise İBB Başkanlığı döneminde yıllık ortalama 2,25 kilometre, toplam 12 kilometre metro inşa ettiği belirlendi.

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'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
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