’Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?’ CHP’li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü

TOPLAM METRO İNŞAATI 7,24 KİLOMETRE

Asılsız paylaşım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verileri ile çürütüldü. Bakanlıktan elde edilen verilere göre; 3 buçuk yıldır görevde olan CHP'li İmamoğlu, yıllık ortalama yalnızca 2,07 kilometre metro inşa etti. İmamoğlu görevde kaldığı süre boyunca toplam 7,24 kilometre metro inşa etti.